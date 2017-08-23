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Главная » Мир » Теракты в Барселоне: подозреваемые собирались взорвать собор Гауди
Теракты в Испании

Теракты в Барселоне: подозреваемые собирались взорвать собор Гауди

Теракты в Барселоне: подозреваемые собирались взорвать собор Гауди
Мухаммед Ааля, Мухаммед Шемляль, Сахаль аль-Кариб и Дрисс Укабир / Фото: ЕРА

Потому что там всегда очень много туристов

23.08.17 130
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Четверо задержанных по подозрению в причастности к терактам в Каталонии предстали перед судом в Мадриде и признали, что планировали совершить более масштабные акции – в частности, устроить взрыв в Барселоне у собора Саграда Фамилия, который начали строить по проекту и под руководством легендарного архитектора Антонио Гауди в 1883 году и пока еще не достроили. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По словам подсудимых, нападение они совершили по наущению имама местной мечети, давно знакомого властям нескольких стран своими радикальными проповедями.

В результате самого кровавого за последние 13 лет теракта в Испании 17 августа погибли 15 человек, более 130 получили ранения.

По версии каталонской полиции, арестованные входили в террористическую ячейку, насчитывавшую 12 человек. Шестеро были убиты после нападений в Барселоне и Камбрильсе, а двое погибли в результате взрыва в жилом доме в городе Альканар за день до теракта в Барселоне.

Следствие полагает, что там готовили бомбы для теракта, а один из двух погибших – предполагаемый вдохновитель джихадистов Абдельбаки эс-Сатти, имам мечети в городе Риполь под Барселоной, где проживали многие исполнители теракта.

Один из задержанных, Мухаммед Шемляль, был в доме в Альканаре в момент взрыва, но отделался травмами. На предварительных слушаниях за закрытыми дверями он давал показания первым и предстал перед мадридским судом в больничной пижаме.

Источники в суде говорят, что нападавшие дали показания о том, как готовили масштабное нападение на Барселону. По данным газеты El Mundo, Шемляль сказал, что одной из целей был знаменитый собор Саграда-Фамилия (Святого Семейства) – место скопления туристов и шедевр мировой архитектуры.

Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что Шемляль назвал имама эс-Сатти вдохновителем терактов.

Местные СМИ пишут, что эс-Сатти сидел в тюрьме с причастными к крупнейшему теракту в истории Испании – подрыву пригородных поездов в Мадриде в 2004 году, в результате которого погиб 191 человек.

В прошлом году имам провел три месяца в бельгийском Вилворде под Брюсселем, где примерно в это время в результате серии взрывов более 30 человек погибли и свыше 250 получили ранения.

Задержанные – Мухаммед Шемляль, Дрисс Укабир, Сахаль аль-Кариб и Мухаммед Ааля – были доставлены в Мадрид в ночь на вторник, 22 августа, при повышенных мерах безопасности в сопровождении сотрудников гражданской гвардии Испании.

Следствие полагало, что 28-летний Дрисс Укабир арендовал фургон для нападения в Барселоне, но он утверждал, что невиновен, а документы для аренды у него выкрал 17-летний брат Мусса, убитый при предотвращении теракта в Камбрильсе.

Теперь он изменил показания и признает, что брал машину напрокат, но думал, что она нужна для переезда, говорят источники в суде.

Суд оставил Укабира и Шемляля под стражей, предъявив обвинения в убийстве и принадлежности к террористической организации.

Двум другим обвинения предъявлены не были.

Срок задержания 34-летнего владельца интернет-кафе в Риполе Сахаль аль-Кариба продлен на 72 часа, а 27-летнего Мухаммеда Аалю, которому якобы принадлежит легковой автомобиль, давивший людей в Камбрильсе, отпустили под залог.

Вероятный исполнитель теракта в Барселоне Юнес Абуякуб был застрелен полицией в понедельник, 21 августа, в городе Субиратс неподалеку от каталонской столицы.

Предположительно, именно он был за рулем фургона, врезавшегося в толпу туристов на пешеходном бульваре Рамбла 17 августа.

Ответственность за нападения взяла на себя группировка "Исламское государство".

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