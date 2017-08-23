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Главная » Мир » ФБР подозревает: Манафорт получил от Партии регионов и России $80-100 млн

ФБР подозревает: Манафорт получил от Партии регионов и России $80-100 млн

ФБР подозревает: Манафорт получил от Партии регионов и России $80-100 млн
Пол Манафорт / Фото: nbcnews.com

Следователи пытаются установить, уклонялся ли политтехнолог от налогов и отмывал ли деньги

23.08.17 64
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По данным расследования ФБР, бывший политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт и его фирмы за десятилетие могли получить от 80 до 100 миллионов долларов от про-московских украинских и российских клиентов. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на американское издание Miami Herald.

Два источника, знакомые с данными расследования, сообщили,  что следователи ФБР работают над подтверждением этой информации.

Источники также отмечают, что специальный советник ФБР Роберт Мюллер сосредоточился на изучении сложной финансовой картины Манафорта, пытаясь установить, уклонялся ли тот от выплаты налогов и участвовал ли в каких-либо схемах по отмыванию денег, а охота за его финансовыми отчетами через лабиринт оффшорных банковских счетов стала важным этапом расследования.

Напомним, согласно расследованию журналистов The New York Times, руководитель избирательного штаба кандидата в президента США Трампа Пол Манафорт мог получить $12,7 млн из "черной кассы" Партии регионов, когда сотрудничал с беглым бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

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