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Главная » Мир » В РФ заявили о подготовке ответных санкций против США

В РФ заявили о подготовке ответных санкций против США

В РФ заявили о подготовке ответных санкций против США
Фото: vedomosti.ru

Российский МИД обвинил Штаты в последовательном развале двусторонних отношений

23.08.17 528
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Россия заявила о намерении подготовить "неизбежные ответные меры" на расширение антироссийских санкций США. Об этом говорится в заявлении заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, Вашингтон вновь "наступил на те же грабли", когда минфин США 22 августа принял решение расширить антироссийские санкционные списки. Под ограничения попали 4 россиянина и одна компания за поддержку ядерной программы КНДР.

"Заданный еще администрацией Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен. С момента прихода в Белый дом новой команды это уже четвертый подобный эксцесс", – сказано в сообщении.

"Все же не теряем надежды, что голос разума рано или поздно возобладает и наши американские коллеги осознают бесперспективность и пагубность дальнейшего раскручивания санкционной спирали. Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер", – добавили в МИД РФ.

Напомним, США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз россиянам. Такой шаг в ведомстве аргументировали тем, что "решение российской стороны сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации ставит под сомнение серьезность стремления России к улучшению двусторонних отношений".

1 сентября 2017 года процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок.

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