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Главная » Мир » Мигранты испытывают новый маршрут через Черное море

Мигранты испытывают новый маршрут через Черное море

Мигранты испытывают новый маршрут через Черное море
Фото: japantimes.co.jp

По подозрению в торговле людьми взяли под стражу двух граждан Турции, а также граждан Болгарии и Кипра

23.08.17 192
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В Румынии за последнюю неделю перехватили две лодки с мигрантами, из-за чего возросло опасения относительно появления нового миграционного маршрута. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Balkan Insight.

Береговая охрана Румынии в течение недели перехватила в Черном море две лодки с мигрантами из Ирака и Сирии, что является необычной активностью для региона.

Двух граждан Турции, а также граждан Болгарии и Кипра взяли под стражу по подозрению в торговле людьми.

Это были первые лодки, перехваченные в этом районе с июня 2013 года. С тех пор румынская пограничная полиция сосредоточилась на укреплении границы с Сербией, где мигранты, пересекающие балканские страны, обычно пытаются перейти границу по суше, чтобы попасть в Венгрию, а затем дальше на Запад.

Данные румынских пограничников и агентства Frontex свидетельствуют, что Румыния пока не сталкивается с массовым потоком беженцев, но цифры быстро растут.

"Сети контрабандистов испытывают новые маршруты, а один из них – Черное море и Румыния, – сказал на условиях анонимности представитель румынской иммиграционной инспекции. – Они пытались делать это и раньше. Они отправляют небольшие группы, чтобы проверить территориальные воды, но откажутся от дальнейших попыток, если увидят, что маршрут не работает".

В 2017 году количество людей, задержанных во время нелегального пересечения румыно-сербской границы, выросло втрое по сравнению с первой половиной 2016 года – 2474 человек.

Почти половина из них были задержаны при попытке перебраться из Румынии в Венгрию.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что нынешняя европейская политика миграции играет на руку тем, "кто сеет смерть среди людей". По ее мнению, отказ от приема мигрантов, за который Польшу критикует Еврокомиссия, может стать образцом для других стран.

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