Шульц настаивает на вывозе из Германии американского ядерного оружия

По неподтвержденным данным, в стране со времен "холодной войны" хранится до 20 ядерных боеголовок США

Соединенным Штатам придется забрать ядерное оружие, размещенное в Германии, в случае победы Социал-демократической партии на выборах в Бундестаг. Об этом заявил лидер СДПГ Мартин Шульц, передает Европейская правда со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шульц, который является главным соперником на выборах для нынешнего канцлера Ангелы Меркель, пообещал начать инициативу по ядерному разоружению.

"Как федеральный канцлер Федеративной Республики Германия я буду работать над тем, чтобы вывезти ядерное оружие, хранящееся в Рейнланд-Пфальц", – сказал Шульц.

Согласно неподтвержденным данным, на авиабазе близ населенного пункта Бюхель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) со времен "холодной войны" размещены до 20 американских ядерных боеголовок.

На предвыборном митинге в городе Трир Шульц также раскритиковал президента США Дональда Трампа, который угрожает войной Северной Корее.