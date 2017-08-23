В зоне боевых действий в иракском Таль-Афаре остаются более 30 тысяч гражданских, – ООН

В иракском городе Таль-Афар, где идут бои между армией Ирака и боевиками "Исламского государства", находятся 30 тысяч гражданских. Об этом говорится в данных Организации Объединенных Наций, передает DW.

Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев предупредил, что боевики могут использовать гражданских лиц в качестве живого щита во время наступления иракской армии, а также казнить.

В ООН призвали организовать коридоры для вывода гражданских из города. На юге и востоке Таль-Афара организованы пункты распределения гуманитарной помощи.

Напомним, иракская армия, военная полиция и ополчение начали наступление на город Таль-Афар на северо-западе страны, удерживаемый боевиками террористической группировки "Исламское государство". Наступление началось при поддержке с воздуха международной коалиции во главе с США. Боевики ИГИЛ занимают город Таль-Афар и область вокруг него.