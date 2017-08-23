Сегодня - Международный день памяти жертв работорговли

С 2015-го по 2024 год ООН объявила о проведении Международного десятилетия лиц африканского происхождения

23 августа мировое сообщество отмечает Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации.

День провозглашен на 150-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО при поддержке ООН, напоминает "Укринформ".

В ночь с 22 на 23 августа 1791 года на острове Сан-Доминго (Гаити) состоялось восстание рабов, которое в корне изменило ситуацию в системе работорговли и положило начало процессу ликвидации трансатлантической торговли рабами.

ЮНЕСКО отмечает Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации для того, чтобы отдать должное борцам за свободу и права человека, а также сохранить в памяти уроки истории.

История работорговли и рабства в свое время вызвала волны безумия, жестокости и горечи, которые не иссякли и по сей день. Но это также история храбрости, свободы и гордости за то, что позорное явление удалось прекратить.

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В этой борьбе отражается история всего человечества. И в ней мировое сообщество должно черпать вдохновение, используя общую память для создания лучшего мира - мира, где нет места унижению и эксплуатации по расовому признаку.

Учитывая это, ООН объявила о проведении Международного десятилетия лиц африканского происхождения (2015-2024), подчеркивая огромный вклад африканцев в построении современного общества и обеспечении прав и достоинства всех людей без исключения.