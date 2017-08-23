После Шарлотсвилля Клуни пожертвовал 1 млн долларов на борьбу с национализмом

Благотворительный фонд актера Джорджа Клуни и его жены Амаль пожертвовал $1 млн "Южному центру правовой защиты нищеты" на борьбу с группами ненависти после собраний националистов в Шарлотсвилле.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Variety.

"Мы гордимся тем, что поддерживаем "Южный центр правовой защиты нищеты" и его работу в предотвращении насильственному экстремизму в Соединенных Штатах. То, что случилось в Шарлотсвилле и то, что происходит в общинах по всей стране требует от нас противостоять ненависти", - написали Джордж и Амаль в совместном заявлении.

"Амаль и я хотели добавить наш голос и финансовую помощь в борьбе за равенство. Ведь нет двух сторон фанатизма и ненависти", - написал Джордж Клуни.

Это пожертвование поможет некоммерческой организации проводить мониторинг деятельности американских групп ненависти и экстремистов.

Напомним, 12, 13 августа в американском городе Шарлотсвилль - студенческом городке Университета Вирджинии произошли столкновения участников митинга ультраправых с их противниками.

Акцию организовывают в знак протеста против сноса местного монумента, посвященного памяти генерала Конфедерации Роберта Ли, главнокомандующего армией Юга во времена Гражданской войны в США 1861-1865 годов. Ситуация осложнилась тем, что в субботу, 13 августа, один из крайне правых, 20-летний Джеймс Филдс въехал на своем авто в толпу людей, из-за чего 1 женщина погибла и еще 26 человек пострадали. 15 августа памятник Роберту Ли в конце концов был снесен.