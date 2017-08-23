Командующий флотом США уволен после инцидента с эсминцем

Командующего флотом вице-адмирала ВМС США уволили из-за столкновения эсминца John McCain с торговым судном неподалеку от побережья Малайзии.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота США.
"Командир Тихоокеанского флота США Скотт Свифт сегодня отстранил командира Седьмого флота, вице-адмирала Джозефа Аукойна, из-за потери уверенности в его способности командовать", - сказано в сообщении.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пекин выразил протест Вашингтону из-за John McCain
Адмирал Фил Сойер, который уже был назначен и подтвержден на должность и повышение квалификации вице-адмирала, немедленно примет на себя командование флотом.
Напомним, Маккейн с женой молятся за моряков с John S. McCain.