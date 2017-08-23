В Европе сегодня вспоминают жертв сталинского и гитлеровского режимов

Проявления экстремизма, национализма, ксенофобии и ненависти слишком часто встречаются в современном мире

В Евросоюзе подчеркивают недопустимость в современной Европе проявлений авторитарных и тоталитарных идеологий, которые являются источниками экстремизма и национализма.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, обнародованном в среду по случаю общеевропейского Дня памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов, сообщает "Укринформ".

"Мы помним о жертвах этих режимов и в очередной раз подчеркиваем неприятие идеологии, на которой они держатся. Тоталитарные режимы в Европе ограничивают свободы людей, нарушают их права, и делают миллионы обычных граждан жертвами своей идеологии", - отмечается в заявлении.

Как отмечается, слова экстремизма, национализма, ксенофобии и ненависти все еще можно услышать в Европе.

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"Мы тверды в защите демократии, верховенства права и основополагающих прав в Европе и в мире. В Евросоюзе нет места экстремизму, нетолерантности и угнетению", - заверили в ЕС.

Напомним, общеевропейский День памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов отмечается 23 августа.

В этот день в 1939 году был подписан пакт Молотова-Риббентропа, которым Сталин и Гитлер поделили сферы влияния в Европе.