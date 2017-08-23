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Меркель призвала уважать Трампа

Меркель призвала уважать Трампа
Анлега Меркель и Дональд Трамп / Скриншот

Американский президент избран демократическим путем

23.08.17 27
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президенту США Дональду Трампу следует выражать должное уважение, несмотря на возможные различия во взглядах по некоторым политическим вопросам могут отличаться.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Касательно президента Соединенных Штатов, то какими бы ни были расхождения во мнениях, я знаю, что он победил в жестких выборах. Он не получил ее (победу, - ред.) на блюдечке с голубой каемочкой", - сказала она.

"В конце концов, он выиграл выборы по американскому избирательному закону, а это значит, что он избран демократическим путем, и этому человеку необходимо проявлять уважение должным образом, независимо от того, как я оцениваю его взгляды", - добавила Меркель.

Напомним, 17 членов консультативного президентского комитета по делам искусств и гуманитарных наук подали в отставку в знак протеста против политики  Дональда Трампа.

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