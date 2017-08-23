Трамп пригрозил не подписать бюджет

Президент США хочет, чтобы в главном финансовом документе страны было прописано выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал построить стену на границе с Мексикой, пригрозив не подписать бюджет, если в нем не будут выделены деньги на этот проект. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Отсутствие бюджета приведет к тому, что федеральные учреждения США приостановят свою деятельность.

На митинге своих сторонников под лозунгом "Сделаем Америку снова великой" в Финиксе, штат Аризона, Трамп обвинил оппозиционеров из рядов Демократической партии в обструкционизме, а также обрушился с критикой на средства массовой информации.

Напомним, 28 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы выделить 1,6 млрд долларов бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.