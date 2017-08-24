В Нидерландах отменили концерт из-за грузовика с газовыми баллонами

Автофургон был с испанскими регистрационными номерами

В Роттердаме отменили рок-концерт из-за того, что возле места, где он должен был состояться, обнаружили автофургон с испанскими регистрационными номерами и с грузом газовых баллонов.

Об этом пишет "Радио Свобода".



Концерт отменен перед самым его началом, зрителям обещают вернуть деньги за билеты.

Позже рядом с местом проведения концерта полиция остановила фургон с испанскими номерными знаками, в котором находилось несколько газовых баллонов.

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заявил, что водитель фургона был задержан и допрошен правоохранителями.

По его словам, концерт американской группы был отменен после того, как голландская полиция получила предупреждение от своих испанских коллег. При этом мэр не уточнил, какую именно информацию предоставила полиция Испании.

Ранее сообщалось, что каталонская полиция подтвердила ликвидацию главного подозреваемого в организации и совершении теракта в Барселоне Юнеса Абуяакуба.

Как оказалось, ячейка исламистов в Барселоне, которая совершила недавние теракты в городе, готовила более масштабные атаки.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.

В результате двух терактов в Испании погибли 14 человек. По последним данным, более 130 пострадали.