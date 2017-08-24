ИГИЛ угрожает Испании новыми терактами

Террористическая организация "Исламское государство" пригрозила Испании новыми террористическими атаками.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на опубликованное видео боевиков.

"Один член ИГИЛ называет виновников в теракте в Барселоне "нашими братьями", в то время как другой угрожает "испанским христианам", - говорится в сообщении.

Боевики ИГИЛ обещают халифат в стране.

Напомним, 17 августа фургон въехал в толпу в центре Барселоны, а позже в тот же день еще один фургон пытался наехать на пешеходов в Камбрильсе. В результате нападений погибли 15 человек, около 130 пострадали.

Суд, рассматривавший дело четверых задержанных, арестовал двух из них, один задержан и находится в полиции, еще один отпущен на неоглашенных условиях.

Ответственность за теракт в Барселоне взяли боевики ИГИЛ. Соответствующее заявление они распространили через свое информагентство Amaq.