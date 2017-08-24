В России откроют первое официальное турагентство КНДР

Первое официальное туристическое агентство NKOREAN, специализирующееся на турах в КНДР и получившее одобрение северокорейских властей, открывается в России и может начать свою работу уже через 1,5 месяца.
Представитель компании Korea International Travel Company Ким Ен Ир заявил, что КНДР активно занимается развитием международного туризма — по подсчетам турагентств, страну посещает не менее 100 тысяч человек ежегодно, пишет РИА "Новости".
"Туристов привлекают красивая природа - горно-скалистая местность, реки и озера, города Северной Кореи и Пхеньян - ядро туризма КНДР, который восхищает туристов своей архитектурой. Также в Северной Корее популярно посещение фестивалей и национальных праздников", - добавил представитель компании.
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Стоимость тура в КНДР начинается от 70 тысяч рублей в неделю (около 30 тысяч гривен), не включая перелет.
Напомним, Ким Чен Ын велел увеличить производство боеголовок и ракетных двигателей.