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Главная » Мир » Видео В США вооруженный человек взял в заложники посетителей ресторана

Видео В США вооруженный человек взял в заложники посетителей ресторана

<span class="label red">Видео</span> В США вооруженный человек взял в заложники посетителей ресторана
Иллюстративное фото

Преступник объявил себя "новым королем Чарльстона"

25.08.17 8
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Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в городе Чарльстон (штат Южная Каролина) в США.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Fox News.

Со ссылкой на слова очевидца сообщается, что неизвестный мужчина с оружием, одетый как работник кухни, запер входную дверь и объявил себя "новым королем Чарльстона".

Сколько заложников удерживает преступник, пока неизвестно.

По некоторым данным, в ресторане около 30 человек.

Один человек, как передает телеканал, получил ранение, его увезли в больницу. Состояние пострадавшего неизвестно.

Полиция оцепила квартал.​

Напомним, 17 августа фургон въехал в толпу в центре Барселоны, а позже в тот же день еще один фургон пытался наехать на пешеходов в Камбрильсе. В результате нападений погибли 15 человек, около 130 пострадали.

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