Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в городе Чарльстон (штат Южная Каролина) в США.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Fox News.
Со ссылкой на слова очевидца сообщается, что неизвестный мужчина с оружием, одетый как работник кухни, запер входную дверь и объявил себя "новым королем Чарльстона".
Сколько заложников удерживает преступник, пока неизвестно.
По некоторым данным, в ресторане около 30 человек.
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Один человек, как передает телеканал, получил ранение, его увезли в больницу. Состояние пострадавшего неизвестно.
Полиция оцепила квартал.
Explosive Devices Team now on scene off King St #chsnews #Charleston #scnews @Live5News pic.twitter.com/j9itCQZJFH— Jackson Helms (@Jackson_Live5) 24 серпня 2017 р.
Dispatch confirms response is due to hostage situation involving weapon. Video from Ann and King. #chsnews pic.twitter.com/i8QinEmm0h— Jackson Helms (@Jackson_Live5) 24 серпня 2017 р.
Напомним, 17 августа фургон въехал в толпу в центре Барселоны, а позже в тот же день еще один фургон пытался наехать на пешеходов в Камбрильсе. В результате нападений погибли 15 человек, около 130 пострадали.