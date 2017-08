Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в городе Чарльстон (штат Южная Каролина) в США.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Fox News.

Со ссылкой на слова очевидца сообщается, что неизвестный мужчина с оружием, одетый как работник кухни, запер входную дверь и объявил себя "новым королем Чарльстона".

Сколько заложников удерживает преступник, пока неизвестно.

По некоторым данным, в ресторане около 30 человек.

Один человек, как передает телеканал, получил ранение, его увезли в больницу. Состояние пострадавшего неизвестно.

Полиция оцепила квартал.​

