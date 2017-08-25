В Краснодарском крае автобус с рабочими упал в море с пирса недалеко от посёлка Волна в Темрюкском районе. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Региональный центр МЧС заявил, что погибли 14 человек, а 24 удалось спасти.
Пострадавших, которых спасатели достали из воды, отправляют в больницу. К этому моменту госпитализировано восемь человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, в автобусе было 40 человек.
Точных причин аварии власти не называют, пока говорят только о нарушении правил дорожного движения.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Массовая резня на российском ГАЗе: трое погибших
Источник агентства Интерфакс в службе скорой помощи сообщил, что автобус возвращался с рабочими предприятия "Таманьнефтегаз" с вахты и по неустановленной причине упал в Керченский пролив.
По данным источника агентства ТАСС, автобус упал с высоты четырех метров.