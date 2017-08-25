Автобус с рабочими предприятия "Таманьнефтегаз" возвращался с вахты и по неустановленной причине упал в Керченский пролив

В Краснодарском крае автобус с рабочими упал в море с пирса недалеко от посёлка Волна в Темрюкском районе. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Региональный центр МЧС заявил, что погибли 14 человек, а 24 удалось спасти.

Пострадавших, которых спасатели достали из воды, отправляют в больницу. К этому моменту госпитализировано восемь человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, в автобусе было 40 человек.

Точных причин аварии власти не называют, пока говорят только о нарушении правил дорожного движения.

Источник агентства Интерфакс в службе скорой помощи сообщил, что автобус возвращался с рабочими предприятия "Таманьнефтегаз" с вахты и по неустановленной причине упал в Керченский пролив.

По данным источника агентства ТАСС, автобус упал с высоты четырех метров.