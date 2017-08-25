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Главная » Мир » Главу Samsung посадили на пять лет за коррупцию

Главу Samsung посадили на пять лет за коррупцию

Главу Samsung посадили на пять лет за коррупцию
Ли Чжэ Ён / Фото: AFP

В рамках этого же скандала ранее состоялся импичмент президента Южной Кореи

25.08.17 38
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Один из богатейших бизнесменов Южной Кореи, фактический глава компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён приговорен к пяти годам тюрьмы за коррупцию. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Скандал уже обернулся импичментом президента страны Пак Кын Хе и подогрел недовольство населения крупными корпорациями, на которых зиждется экономика Южной Кореи.

Ли отрицал вину в незаконной передаче средств в фонды, подконтрольные Чхве Сун Силь – подруге и неформальной советнице экс-президента Пак. В июне Чхве получила три года тюрьмы за злоупотребление властью, а Пак предстала перед судом по обвинению в коррупции.

Задержанный в феврале этого года и осужденный 25 августа 49-летний Ли формально занимает пост вице-президента Samsung – ведущего производителя электроники, мобильных телефонов, телевизоров, мониторов и бытовой техники. Однако после того как его отец и президент компании Ли Гон Хи перенес инфаркт, Ли Чжэ Ён считается фактическим главой корпорации.

Обвинение настаивало, что взносы Ли в фонды Чхве на сумму 41 млрд вон (36 млн долларов) были взяткой за согласие властей Южной Кореи на реструктуризацию корпорации, призванной укрепить позиции Ли в Samsung Electronics.

Ли намерен оспорить приговор, сообщил его адвокат.

Напомним, в декабре южнокорейский парламент проголосовал за импичмент президента страны Пак Кын Хе. Она формально оставалась президентом до марта, когда конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент Пак, после чего она была отстранена от власти.

31 марта экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор.

Официальные обвинения Пак были предъявлены 17 апреля. Ее подозревают во взяточничестве, злоупотреблении властью и оказании незаконного давления.

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