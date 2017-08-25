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Главная » Мир » Польша встала на путь самоизоляции в Европе, – Макрон

Польша встала на путь самоизоляции в Европе, – Макрон

Польша встала на путь самоизоляции в Европе, – Макрон
Эммануэль Макрон / Фото: thelondoner.eu

Варшава по многочисленным вопросам движется направлении, в противоположном Европе

25.08.17 285
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Польша находится на пути самоизоляции в Европе, а польские граждане заслуживают лучшего, чем отказ правительства искать компромисс относительно европейских правил найма из стран с низким уровнем оплаты труда. Об этом Макрон заявил во время своей поездки в Центральную Европу, куда он отправился в поддержку своей концепции обновленного ЕС, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Макрон сказал, что Варшава, где националистическое и евроскептическое правительство находится во власти с 2015 года, движется в противоположном направлении Европы по многочисленным вопросам и не сможет определить путь будущего Европы.

"Европа – это регион, созданный на основе ценностей, отношений с демократией и гражданских свобод, с которыми Польша сегодня находится в конфликте", – заявил Макрон.

Он назвал ошибочным отказ Польши изменить свою позицию по пересмотру директивы блока в отношении работников, которая, по словам французского лидера, приводит к "социальному демпингу и недобросовестной конкуренции".

"Сегодня Польша не определяет будущее Европы и не определит Европу завтрашнего дня", – заявил Макрон на совместной пресс-конференции с болгарским президентом Руменом Радевом в приморском курортном городе Варна.

Напомним, 26 июля Еврокомиссия рекомендовала Польше в течение месяца решить проблемы, вызванные противоречивой судебной реформой. Если рекомендации Еврокомиссии не будут выполнены, то ЕС немедленно активирует процедуру ст.7, предусматривающей введение дисциплинарного наказания.

В ответ на это правительство Польши обвинило ЕС в шантаже.

 

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