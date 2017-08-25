Польша ответила Макрону на заявление о самоизоляции

По мнению, главы МИД Польши президент Франции не следит за событиями в Центральной Европе

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша не находится на пути самоизоляции, и обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в том, что тот не следит за событиями в Центральной Европе. Так Ващиковский отреагировал на соответствующие слова Макрона, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Польша не является изолированной", – заявил Ващиковский на совместной пресс-конференции в Варшаве с его румынскими и турецкими коллегами и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы сегодня проводим важную встречу, так что президент Макрон невнимательно следит за новостями, и не знает, что происходит в этой части Европы. Однако иногда такое случается", – заявил Ващиковский.

Напомним, во время своей поездки в Центральную Европу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Польша находится на пути самоизоляции в Европе.

Макрон сказал, что Варшава движется в противоположном Европе направлении по многочисленным вопросам и не сможет определить путь будущего Европы.