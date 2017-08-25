Россия заявляет о создании единой системы ПВО на территории Сирии

Вся информация о воздушной обстановке от сирийских РЛС поступает на пункты управления российской группировки войск

Россия заявляет о создании единой системы противовоздушной обороны (ПВО) в Сирии. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на заявление российского генерал-майора Сергея Мещерякова, начальника штаба – заместителя командующего ВВС РФ.

"В настоящее время на территории Сирии создана единая интегрированная система противовоздушной обороны. Обеспечено информационно-техническое объединение российских и сирийских средств разведки воздушного пространства. Вся информация о воздушной обстановке от сирийских радиолокационных станций поступает на пункты управления российской группировки войск", – сказал Мещеряков.

Российская группировка ПВО в районе аэродрома Хмеймим включает в себя радиотехнический батальон, батарею зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" и зенитные ракетные комплексы С-400.