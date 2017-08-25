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Главная » Мир » СМИ назвали нового "фаворита" Путина

СМИ назвали нового "фаворита" Путина

СМИ назвали нового "фаворита" Путина
Максим Орешкин / Фото: kommersant.ru

Максим Орешкин сопровождает Путина на крупных международных мероприятиях

25.08.17 1438
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Министр экономического развития России Максим Орешкин стал новым "фаворитом" президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на трех чиновников, "знакомых с мышлением президента", передает РБК-Украина.

"За три года работы в правительстве, когда президент Владимир Путин взял его, чтобы возглавить министерство экономики России в конце 2016 года, Орешкин считался политическим легковесом. Но спустя несколько месяцев стал любимцем Путина", – говорится в материалах издания.

Орешкин сопровождает Путин на крупных международных мероприятиях и играет большую роль, чем предыдущий министр экономики. В частности, именно он раскрыл детали встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась на саммите G20 в Гамбурге.

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