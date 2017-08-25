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Главная » Мир » Более половины американцев боятся, что Трамп случайно втянет страну в международный конфликт

Более половины американцев боятся, что Трамп случайно втянет страну в международный конфликт

Более половины американцев боятся, что Трамп случайно втянет страну в международный конфликт
Дональд Трамп / Фото: nationalreview.com

71% граждан США считают поведение Трампа неподобающим для президента страны

25.08.17 38
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Почти 70% американцев опасаются, что президент США Дональд Трамп может случайно втянуть страну в международный конфликт. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного 13-17 августа социологами при Университете Джорджа Вашингтона, передает Европейская правда.

Согласно результатам исследования, 68% американцев согласны с тем, что Трамп своими словами и поступками может случайно втянуть страну в международный конфликт. 29% опрошенных не согласились с таким предположением.

Кроме того, подавляющее большинство избирателей (71%) согласились с тем, что поведение Трампа является не таким, которое ожидают от президента (27% не согласились).

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