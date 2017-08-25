США ужесточили санкции против Венесуэлы

Ограничения введены в связи с действиями президента Мадуро, направленными на подавление свободы слова

США вели новые финансовые санкции против Венесуэлы и ее нефтяных компаний в связи с действиями президента Венесуэлы Николаса Мадуро, направленными на подавление свободы слова. Об этом сообщается в заявлении на сайте Белого дома, передает 112 Украина.

Санкции предусматривают запрет сделок с новыми выпусками гособлигаций Венесуэлы, а также ценными бумагами, выпущенными государственной нефтяной компании страны - PDVSA.

В Белом доме пояснили, что санкции введены в связи с действиями президента Венесуэлы Николаса Мадуро, направленными на подавление свободы слова. Мадуро также вменяются в вину аресты оппозиционеров и лишение людей доступа к продуктам и лекарствам.

Новые санкции США призваны лишить правительство Мадуро важного источника финансирования, а также защитить финансовую систему США от влияния венесуэльской коррупции.

Напомним, в конце июля США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и более десятка других чиновников. В начале августа в список добавили восемь чиновников, среди которых брат экс-президента страны Уго Чавеса - Адан Чавес.

В Венесуэле, где несколько лет продолжается тяжелейший экономический и политический кризис, в августе 2017 года начало работу Учредительное собрание, созванное по инициативе президента Мадуро и состоящее из его сторонников. Собрание объявило себя высшим органом власти в стране.