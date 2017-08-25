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Главная » Мир » На США надвигается ураган, возможно, самый мощный за последние 12 лет

На США надвигается ураган, возможно, самый мощный за последние 12 лет

На США надвигается ураган, возможно, самый мощный за последние 12 лет
Ураган "Харви" / Фото:globalnews.ca

Ожидается, что "Харви" будет свирепствовать от трех до пяти дней

25.08.17 461
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Американские метеорологи предупредили о том, что ураган "Харви", вероятно, резко наберет силу и может стать причиной катастрофических потопов в штате Техас. ОБ этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на US Today.

"Прогноз в отношении "Харви" продолжает ухудшаться", – заявили представители национальной метеорологической службы США.

Метеорологи полагают, что "Харви" может стать самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Ожидается, что он обрушится на юго-восточное побережье страны поздно вечером в пятницу, 25 августа, или утром в субботу, 26 августа, и продлится от трех до пяти дней.

Местные аэропорты уже сообщили об отмене ряда авиарейсов. Ожидается, что еще больше рейсов будет отменено на юге США в течение недели.

Ранее сообщалось, что власти прибрежных округов штата Техас решили провести эвакуацию десятков тысяч жителей из-за приближения урагана "Харви". Местные власти власти задействовали около 700 служащих Национальной гвардии США и развернули вертолеты в городах Остин и Сан-Антонио в рамках подготовки к проведению спасательных операций.

Ожидается, что работа нефте- и газоперерабатывающих заводов будет приостановлена. Согласно прогнозам метеорологов, ураган "Харви" достигнет третьей категории по шкале ураганов (самая мощная – пятая категория), когда обрушится на побережье Техаса, и будет представлять серьезный риск для жителей.

Президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил, что переговорил с губернаторами Техаса и Луизианы. "Мы пристально наблюдаем за ураганом "Харви" и готовы по необходимости оказать помощь", – написал он.

Ранее президент обратился к гражданам с просьбой подготовиться к урагану и опубликовал ссылки на сайты Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, Национального центра ураганов и на сайт Национальной безопасности с советами по подготовке к чрезвычайным ситуациям.

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