На США надвигается ураган, возможно, самый мощный за последние 12 лет

Ожидается, что "Харви" будет свирепствовать от трех до пяти дней

Американские метеорологи предупредили о том, что ураган "Харви", вероятно, резко наберет силу и может стать причиной катастрофических потопов в штате Техас. ОБ этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на US Today.

"Прогноз в отношении "Харви" продолжает ухудшаться", – заявили представители национальной метеорологической службы США.

Метеорологи полагают, что "Харви" может стать самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Ожидается, что он обрушится на юго-восточное побережье страны поздно вечером в пятницу, 25 августа, или утром в субботу, 26 августа, и продлится от трех до пяти дней.

Местные аэропорты уже сообщили об отмене ряда авиарейсов. Ожидается, что еще больше рейсов будет отменено на юге США в течение недели.

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Ранее сообщалось, что власти прибрежных округов штата Техас решили провести эвакуацию десятков тысяч жителей из-за приближения урагана "Харви". Местные власти власти задействовали около 700 служащих Национальной гвардии США и развернули вертолеты в городах Остин и Сан-Антонио в рамках подготовки к проведению спасательных операций.

Ожидается, что работа нефте- и газоперерабатывающих заводов будет приостановлена. Согласно прогнозам метеорологов, ураган "Харви" достигнет третьей категории по шкале ураганов (самая мощная – пятая категория), когда обрушится на побережье Техаса, и будет представлять серьезный риск для жителей.

Президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил, что переговорил с губернаторами Техаса и Луизианы. "Мы пристально наблюдаем за ураганом "Харви" и готовы по необходимости оказать помощь", – написал он.

Ранее президент обратился к гражданам с просьбой подготовиться к урагану и опубликовал ссылки на сайты Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, Национального центра ураганов и на сайт Национальной безопасности с советами по подготовке к чрезвычайным ситуациям.