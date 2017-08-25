В Таиланде экс-министра приговорили к 42 годам тюрьмы

В Таиланде экс-министра торговли Буонсонга Терияпирома приговорили к 42 годам лишения свободы из-за сделок с рисом. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на Reuters.
Соответствующий приговор вынес суд Бангкока.
Экс-министра признали виновным в фальсификации правительственных договоров между Таиландом и КНР относительно экспорта риса.
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Согласно выводам экспертов, сделки, которые одобрил Буонсонг, стали причиной огромного финансового ущерба государству.
В частности, партии риса, которые должны были экспортировать в Китай, на самом деле продали на местном рынке.