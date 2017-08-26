КНДР провела очередные ракетные испытания

Все ракеты вышли из строя

Северная Корея в субботу, 26 августа, произвела запуск ракет в сторону Японии, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Три ракеты малой дальности пролетели в северо-восточном направлении около 250 км и упали в Японском море.

Тихоокеанское командование армии США отметило, что КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности. Все они вышли из строя в полете, одна из них взорвалась почти сразу после запуска.

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Отмечается, что ракеты не несли никакой угрозы Северной Америке или Гуаму.

Напомним, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая ужесточает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.