Ватикан: На Москве лежит ответственность за мир в Украине

Святой Престол напомнил Кремлю на необходимости прогресса в освобождении заложников

На российском руководстве лежит ответственность за мир в ряде регионов мира. Об этом заявил госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин после визита в РФ, передает DW.

Паролин отметил, что украинский вопрос вызывает "значительную обеспокоенность" в Ватикане.

"Прежде всего, Святой Престол настаивает на решении гуманитарных аспектов, начиная с важной инициативы Папы для Украины. Одной из тем является освобождение заключенных", - заявил он.

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Паролин отметил, что российские власти должны поставить интересы мира над всеми остальными.

Напомним, процесс освобождения заложников остается заблокированным из-за позиции представителей ОРДЛО, которые хотят освобождения 42 человек, не имеющих отношения к конфликту в Донбассе.