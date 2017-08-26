Без света уже остались более 200 тыс. человек

В связи с ураганом "Харви" президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате Техас и призвал жителей проявлять максимальную осторожность. Об этом сообщает Украинская правда.

В штате Техас (США) из-за урагана "Харви" объявлен режим стихийного бедствия.

Из-за мощнейшего за последние десятилетия урагана "Харви" более 211 тыс. человек остались без электричества.

В настоящее время степень мощности урагана приравнивается к 3 категории по 5-балльной шкале, скорость ветра достигает 201 км/ч.

По данным американских СМИ, вдоль южного побережья Техаса сильный ветер ломал деревья и столбы. По прогнозам экспертов, ураган "Харви" будет очень разрушительным и оставит территории "непригодными течение недель или месяцев".

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