Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Служба безопасности Facebook ежедневно закрывает 1 млн аккаунтов

Служба безопасности Facebook ежедневно закрывает 1 млн аккаунтов

Служба безопасности Facebook ежедневно закрывает 1 млн аккаунтов
Фото: Reuters

Из соцсети удаляются профили спамеров, мошенников и хейтеров

26.08.17 98
100

Служба безопасности соцсети Facebook ежедневно закрывает 1 млн аккаунтов, большинство из которых создана спамерами, мошенниками и хейтерами.

Об этом CNBC рассказал руководитель отдела безопасности Алекс Стамос, передает Украинская правда.

По словам Стамоса, таким образом, соцсеть демонстрирует свою способность обеспечить безопасность пользователям, а не только внедрять политику безопасности.

Однако учитывая то, что Facebook пользуются более 2 млрд людей, разработчикам все равно не удается убирать все потенциальные "угрожающие субъекты" и иногда они могут изъять аккаунты, фото, видео или сообщения, которые не представляют никакой опасности.

"Когда приходится справляться с миллионами взаимодействий ежедневно, нельзя применять правила безопасности совсем без промахов", - утверждает Стамос.

Он настаивает, что даже когда происходят какие-то проблемы с удалением контента, который не имел угрозы - это скорее технические проблемы внедрения политики безопасности, а не недостатки самых правил.

Свою позицию руководитель службы безопасности Facebook высказал в ответ на критику со стороны Евы Галперин, представительницы фонда "Electronic Frontier" - международной юридической организации, специализирующейся на цифровом праве.

Галперин считает, что политика удаления контента в соцсети является непрозрачной, делая все менее понятным, что можно публиковать.

Европейские политические лидеры, в свою очередь, неоднократно обращались к создателям Facebook с тем, что в соцсети слишком слабая защита и позволяет террористическим организациям легко распространять свои данные и планировать нападения.

На упреки оппонентов Стамос отвечает, что политика безопасности должна соотноситься с законодательством сотни стран, пользователи из которых имеют свои профили.

"В некоторых странах очень сложно определить понятие хейтерства", - пояснил Стамос.

Коллегу поддержал основатель Facebook Марк Цукерберг, который пообещал, что возьмет на работу 3 тыс. дополнительных работников, обязанностью которых будет изъятие оскорбительного и дискриминационного контента.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Начальник Генштаба ВС Украины посоветовал хакерам сходить в церковьЛитовец от имени Facebook и Google обманул более 100 млн человекДемократия для юзеров. Какие вызовы бросает нам цифровая цивилизация

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 5815
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 6843
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2643
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 3325
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 2997
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2834
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 3736
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 6446 / 8448
  2. Живущая на рекордной глубине рыба оказалась очаровательной 4353 / 4973
  3. Кобзон проговорился о месте жительства Януковича 1908 / 2048
  4. СМИ назвали нового "фаворита" Путина 1767 / 2069
  5. Дороже золота. Стоит ли вкладываться в биткоин 1136 / 1683
  6. Фирташ за долги "Крымского титана" отдаст оккупантам базу отдыха 1064 / 1223
  7. Путин встретился с Медведчуком в Крыму, - СМИ 981 / 2654
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 77 / 8448
  2. Сдайте ключ. Как Новоград-Волынский ищет и теряет туристов 6 / 673
  3. Главу Samsung посадили на пять лет за коррупцию 6 / 233
  4. Совок в головах. Художественный свист с автозаменой 5 / 836
  5. Поверить в себя. Свобода начинается не с революции 5 / 2031
  6. Кобзон проговорился о месте жительства Януковича 4 / 2048
  7. Живущая на рекордной глубине рыба оказалась очаровательной 4 / 4973
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.