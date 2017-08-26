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Трампа покинул очередной советник
Дональд Трамп / Фото: nationalreview.com

Трампа покинул очередной советник

Себастьян Горка консультировал президента по вопросам борьбы с терроризмом

26.08.17 189
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Себастьян Горка покинул должность консультанта президента США Дональда Трампа по вопросам борьбы с терроризмом. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.

Горка был одним из ярых сторонников Трампа, который часто появлялся в эфире, для того чтобы выступить в защиту политики президента и его публичных заявлений.

По данным СМИ, Горка ушел с должности после того как понял, что в Белом доме ему не отведена какая-либо значимая роль. 

Ранее свои посты покинули глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, ведущий советник президента Стив Беннон. Меньше всего на своей должности проработал экс-директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи - всего 10 дней.

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