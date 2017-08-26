Трампа покинул очередной советник

Себастьян Горка покинул должность консультанта президента США Дональда Трампа по вопросам борьбы с терроризмом. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.

Горка был одним из ярых сторонников Трампа, который часто появлялся в эфире, для того чтобы выступить в защиту политики президента и его публичных заявлений.

По данным СМИ, Горка ушел с должности после того как понял, что в Белом доме ему не отведена какая-либо значимая роль.

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Ранее свои посты покинули глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, ведущий советник президента Стив Беннон. Меньше всего на своей должности проработал экс-директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи - всего 10 дней.