Трамп запретил трансгендерам служить в армии

Указ вступит в силу 23 марта 2018 года

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым трансгендерам запрещается служить в армии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Hill.

Документ запрещает принимать трансгендеров в армию и содержит инструкции главе Пентагона относительно того, как действовать с теми трансгендерами, которые уже служат в армии.

Указом запрещается финансирование из бюджета операций по смене пола за исключением случаев, когда речь идет о "защита здоровья человека".

Трамп поручил Пентагону разработать план реализации запрета до февраля 2018 года. Закон вступит в силу 23 марта 2018 года.

Напомним, администрация Барака Обамы отменила запрет принимать на военную службу трансгендеров в 2016 году.