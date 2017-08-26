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Главная » Мир » Трамп запретил трансгендерам служить в армии

Трамп запретил трансгендерам служить в армии

Трамп запретил трансгендерам служить в армии
Дональд Трамп / Фото: businessinsider.com

Указ вступит в силу 23 марта 2018 года

26.08.17 110
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Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым трансгендерам запрещается служить в армии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Hill.

Документ запрещает принимать трансгендеров в армию и содержит инструкции главе Пентагона относительно того, как действовать с теми трансгендерами, которые уже служат в армии.

Указом запрещается финансирование из бюджета операций по смене пола за исключением случаев, когда речь идет о "защита здоровья человека".

Трамп поручил Пентагону разработать план реализации запрета до февраля 2018 года. Закон вступит в силу 23 марта 2018 года.

Напомним, администрация Барака Обамы отменила запрет принимать на военную службу трансгендеров в 2016 году.

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