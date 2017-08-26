Власти Китая запретили своим гражданам создавать бизнес в КНДР

Ограничения введены в рамках исполнения санкций ООН в отношении Пхеньяна

Власти Китайской народной республике запретили гражданам создавать бизнес в Северной Корее (КНДР). Об этом говорится в официальном уведомлении Министерства коммерции Китая, передает РБК-Украина.

"Министерство коммерции запрещает создание новых совместных предприятий с КНДР и инвестиций в совместные предприятия", - говорится в сообщении.

Ограничения введены в рамках исполнения санкций Организации Объединенных Наций в отношении Пхеньяна. Документ вступает в силу с момента обнародования в КНР.

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Китайским гражданам и предприятиям запрещено расширять существующие совместные предприятия с китайским и иностранным капиталом. В министерстве отметили, что все заявки на расширение и создание предприятий в КНДР не будут утверждены".

Напомним, Министерство торговли Китая 14 августа опубликовало распоряжение о запрете импорта угля, железа, железной руды, свинцовых концентратов и руд, свинца, а также морепродуктов из Северной Кореи.