Политзаключенного Клыха в РФ перевели из тюрьмы в больницу

Украинского политзаключенного Станислава Клыха, который находится в российской Верхнеуральской тюрьме, перевели в больницу. Об этом сообщает издание Медиазона со ссылкой на адвоката осужденного Илью Новикова.

При этом он пояснил, что до конца неизвестно, в каком именно учреждении сейчас находится Клых. Его должны были посетить местные адвокаты, но в тюрьме его не оказалось.

"Куда его повезли, нам в точности не говорят. Мы можем догадываться, что это больница в Челябинске, примерно понимаем какая, но свежих сведений, что он там, у нас нет", - объяснил Новиков.

Он напомнил, что у Клыха было "паршивое" состояние здоровья еще до этапа в Верхнеуральск из Грозного.

"Мы имеем все основания за него беспокоиться", - подчеркнул адвокат.

О переводе украинца в больницу также рассказала челябинская правозащитница Татьяна Щур. По ее словам, в регионе есть две больницы для заключенных - Областная психоневрологическая больница № 5 в Магнитогорске и ЛПУ-3 в Челябинске. В ЛПУ-3 адвокату сообщили, что Клыха там нет, а в магнитогорской больнице отказались предоставить информацию.

Напомним, Станислава Клыха задержали в сентябре 2014 года на территории Российской Федерации, когда украинский журналист приехал в гости к беременной подруге. В марте 2014 года был задержан лидер Украинской национальной ассамблеи (УНА) Николай Карпюк.

Российские следователи утверждают, что в 1994 году Карпюк вместе с Дмитрием Корчинским и членами УНА-УНСО прибыл на территорию Чечни якобы для "совершения нападений и убийства граждан, военнослужащих вооруженных сил РФ, а также сотрудников правоохранительных органов". Кроме того, в СК РФ заявляют, что Карпюк совместно с Александром Музычко возглавлял банду под названием "Викинг", в которую также якобы вошли Дмитрий Ярош и Станислав Клых.

Долгое время украинские консулы не могли попасть к Карпюку и Клыху из-за того, что Россия пыталась скрыть их физическое состояние после пыток. В феврале 2016 года российская правозащитная организация "Мемориал" признала Карпюка и Клыха политзаключенными.

26 мая 2016 года верховный суд Чечни приговорил граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима, соответственно.

Украина направила России около десяти запросов об экстрадицииКарпюка и Клыха, последний отправили в августе.

26 октября Верховный суд России оставил приговор Карпюку и Клыху в силе.

21 ноября 2016 года судья Заводского райсуда Грозного Асламбек Шаипов добавил Клыху еще месяц к 20 годам тюрьмы "по делу об оскорблении прокурора Саламбека Юнусова".