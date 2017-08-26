В Турции не хватает мест в тюрьмах: власти решили выпустить 3 тыс. осужденных

Всего в стране насчитывается около 200 тыс. заключенных

Более 3 тыс. осужденных покинут тюрьмы в Турции, чтобы освободить места в тюрьмах для других заключенных. Соответствующий указ был подписан в пятницу и предусматривает немедленное освобождение осужденных, сообщает Европейская правда со ссылкой на Turkish Minute.

Освобождению подлежат те осужденные, которые попали в тюрьму не за обвинениями в терроризме, причастности к попытке переворота или сексуальных преступлениях.

Кроме того, 10 тыс. заключенных будут переведены из закрытых тюрем в тюрьмы открытого типа.

В августе прошлого года Турция для того чтобы освободить места в тюрьмах уже выпустила на свободу 38 тыс. осужденных за нетяжкие преступления.

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Всего в Турции насчитывается 381 тюрьма, 139 из них были построены в последние 10 лет, а 38 – в течение последнего года. Сейчас в стране строятся 76 новых тюрем.

Всего в турецких тюрьмах находятся более 200 тыс. заключенных.