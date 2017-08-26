Pussy Riot записали видеоролик в поддержку Сенцова

Участницы скандальной российской панк-группы Pussy Riot выступили в поддержку политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного судом РФ на 20 лет колонии строгого режима. Видеоролик появился на официальной странице в Twitter.
В ролике они отметили, что в борьбе за свободу Сенцова "мы не должны останавливаться".
3 years ago Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov was sentenced to 20 years in Russian prison.#freesentsov pic.twitter.com/wnJr6X2mRH— Pussy Riot (@pussyrrriot) 25 августа 2017 г.
Напомним, 25 августа 2015 российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.