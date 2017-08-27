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Главная » Мир » СМИ: Охрану Ким Чен Ына обеспечивают экс-сотрудники КГБ

СМИ: Охрану Ким Чен Ына обеспечивают экс-сотрудники КГБ

СМИ: Охрану Ким Чен Ына обеспечивают экс-сотрудники КГБ
Ким Чен Ын / Фото: raznesi.info

Лидер КНДР опасается покушения спецслужб США или Южной Кореи

27.08.17 825
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В Северную Корею прибыли бывшие сотрудники КГБ, которые будут обеспечивать охрану руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает японское издание Asahi Shimbun со ссылкой на источники в столице КНДР, передает Апостроф.

По данным издания, около десяти бывших сотрудников КГБ будут охранять Ким Чен Ына на случай покушения спецслужб США или Южной Кореи.

Бывшие агенты КГБ, служившие в подразделениях по борьбе с терроризмом, прибыли в КНДР еще в феврале. Перед ними поставлена задача обучить охрану северокорейского лидера для предотвращения возможных терактов и правильно реагировать в случае, если нападение произошло.

Источники издания сообщают, что особо власти КНДР опасаются нападений со стороны американских спецслужб с применением беспилотников. Кроме того, они надеются, что бывшие агенты КГБ помогут им противостоять попыткам создать сеть агентов ЦРУ внутри КНДР.

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