Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Минске арестовали одного из лидеров оппозиции

В Минске арестовали одного из лидеров оппозиции

В Минске арестовали одного из лидеров оппозиции
Фото: fdlx.com

Николай Статкевич проведет в СИЗО 15 суток

26.08.17 66
000

В Минске арестовали лидера оппозиционного "Белорусского национального конгресса", экс-кандидата в президенты Николая Статкевича. Об этом сообщается на персональном сайте политика.

О задержании Николая Статкевича сначала сообщила в Facebook его жена Марина Адамович. По ее информации, следующие 15 суток Статкевич проведет в СИЗО на Окрестина.

Статкевич был задержан около 12.00 26 августа неподалеку от дома, когда шел на встречу.

"Скорее всего, это связано с акцией протеста, которую Статкевич планировал организовать 8 сентября", - говорится в сообщении.

Также указывается, что политика заочно осудили еще 9 августа, но сразу задерживать не стали.

Ранее совет "Белорусского национального конгресса" принял заявление по поводу совместных

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Минске договорились о "школьном перемирии"Белорусы презентовали свой первый электромобильБеларусь пригласила Украину на военные учения "Запад-2017"

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 5879
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 6932
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2655
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 3348
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 3009
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2857
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 3770
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 10711 / 12596
  2. Живущая на рекордной глубине рыба оказалась очаровательной 5116 / 5654
  3. Кобзон проговорился о месте жительства Януковича 2133 / 2190
  4. СМИ назвали нового "фаворита" Путина 1934 / 2157
  5. Дороже золота. Стоит ли вкладываться в биткоин 1333 / 1859
  6. Ватикан: На Москве лежит ответственность за мир в Украине 1307 / 1455
  7. Совок в головах. Художественный свист с автозаменой 1148 / 1284
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 117 / 12596
  2. Сдайте ключ. Как Новоград-Волынский ищет и теряет туристов 13 / 1105
  3. Совок в головах. Художественный свист с автозаменой 9 / 1284
  4. Поверить в себя. Свобода начинается не с революции 8 / 2081
  5. Главу Samsung посадили на пять лет за коррупцию 6 / 250
  6. Ватикан: На Москве лежит ответственность за мир в Украине 6 / 1455
  7. Живущая на рекордной глубине рыба оказалась очаровательной 5 / 5654
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.