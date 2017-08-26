В Минске арестовали одного из лидеров оппозиции

В Минске арестовали лидера оппозиционного "Белорусского национального конгресса", экс-кандидата в президенты Николая Статкевича. Об этом сообщается на персональном сайте политика.

О задержании Николая Статкевича сначала сообщила в Facebook его жена Марина Адамович. По ее информации, следующие 15 суток Статкевич проведет в СИЗО на Окрестина.

Статкевич был задержан около 12.00 26 августа неподалеку от дома, когда шел на встречу.

"Скорее всего, это связано с акцией протеста, которую Статкевич планировал организовать 8 сентября", - говорится в сообщении.

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Также указывается, что политика заочно осудили еще 9 августа, но сразу задерживать не стали.

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