Мадуро готовится к отражению возможного нападения США

В субботу, 26 августа, в Венесуэле были проведены общенациональные учения вооруженных сил, во время которых мирных жителей призвали присоединиться к резервным подразделениям для защиты от возможного нападения США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Против военных угроз Соединенных Штатов все венесуэльцы в возрасте от 18 до 60 лет должны вносить свой вклад в интегральную защиту нации", - говорится в заявлении, распространенном на государственном телевидении.

Правительство заявило, что ожидает минимум 700 тыс. гражданских добровольцев, а также 200 тыс. солдат, матросов и летчиков.

Напомним, 25 августа США вели новые финансовые санкции против Венесуэлы и ее нефтяных компаний в связи с действиями президента Венесуэлы Николаса Мадуро, направленными на подавление свободы слова.