ИГИЛ заключило перемирие с Ливаном и Сирией

"Исламское государство" (ИГИЛ) подчинилось прекращению огня в борьбе с Сирией и Ливаном.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
Договоренность о прекращении огня вступила в силу утром 27 августа на границе между Сирией и Ливаном, где боевики группировки "Хезболла" сражались с сирийской армией против боевиков ИГИЛ.
Ливанская армия объявила о своем прекращении огня в 7:00 утра, чтобы провести переговоры о судьбе своих солдат, находящихся в плену ИГИЛ. Вскоре после этого и сирийская армия объявила о прекращении огня.
Напомним, Ирак попросил у мира помощи в расследовании преступлений ИГИЛ.