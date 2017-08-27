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Главная » Мир » ИГИЛ заключило перемирие с Ливаном и Сирией

ИГИЛ заключило перемирие с Ливаном и Сирией

ИГИЛ заключило перемирие с Ливаном и Сирией
Фото: en.whaatsnew.com

Договоренность о прекращении огня вступила в силу утром 27 августа

27.08.17 131
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"Исламское государство" (ИГИЛ) подчинилось прекращению огня в борьбе с Сирией и Ливаном.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Договоренность о прекращении огня вступила в силу утром 27 августа на границе между Сирией и Ливаном, где боевики группировки "Хезболла" сражались с сирийской армией против боевиков ИГИЛ. 

Ливанская армия объявила о своем прекращении огня в 7:00 утра, чтобы провести переговоры о судьбе своих солдат, находящихся в плену ИГИЛ. Вскоре после этого и сирийская армия объявила о прекращении огня.

Напомним, Ирак попросил у мира помощи в расследовании преступлений ИГИЛ.

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