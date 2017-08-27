ИГИЛ планирует убить папу Римского

Террористы ИГИЛ планируют осуществить нападение на папу Римского Франциска I.
Соответствующее заявление сделал госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Associated Press.
Паролин отметил, что располагает доказательствами своей версии и готов предъявить общественности видео боевиков, которые называют Франциска своей следующей целью.
Известно также о еще одном видео, в котором утверждалось, что следующие теракты пройдут в Италии.
В свою очередь госсекретарь Ватикана отметил, что несмотря на свою обеспокоенность в связи с появлением видеоматериалов, он убежден в профессионализме и высокой подготовке службы безопасности Ватикана.
Напомним, Папа Римский призвал не воспринимать зло как должное.