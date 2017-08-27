Совершена самая дорогая покупка в истории Лос-Анджелеса

Домик обошелся в $88 миллионов

Знаменитая звездная пара Бейонсе и Jay Z приобрели роскошный особняк в фешенебельном районе Лос-Анджелесе Бел-Эйре за $88 миллионов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Los Angeles Times.

Дом состоит из шести огромных помещений общей площадью 30 тысяч квадратных футов. А патио и террасы на открытом воздухе занимают еще 10 тысяч квадратных футов.

На вилле также есть спа и залы оздоровительных процедур, мини-кинотеатр и четыре открытых бассейна. Дом оборудован пуленепробиваемыми окнами.

Также на территории виллы находятся баскетбольная площадка и отдельный дом для обслуживающего персонала.

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