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Главная » Мир » Совершена самая дорогая покупка в истории Лос-Анджелеса

Совершена самая дорогая покупка в истории Лос-Анджелеса

Совершена самая дорогая покупка в истории Лос-Анджелеса
Фото: latimes.com

Домик обошелся в $88 миллионов

27.08.17 564
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Знаменитая звездная пара Бейонсе и Jay Z приобрели роскошный особняк в фешенебельном районе Лос-Анджелесе Бел-Эйре за $88 миллионов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Los Angeles Times.

Дом состоит из шести огромных помещений общей площадью 30 тысяч квадратных футов. А патио и террасы на открытом воздухе занимают еще 10 тысяч квадратных футов.

На вилле также есть спа и залы оздоровительных процедур, мини-кинотеатр и четыре открытых бассейна. Дом оборудован пуленепробиваемыми окнами. 

Также на территории виллы находятся баскетбольная площадка и отдельный дом для обслуживающего персонала. 

Напомним, стало известно, когда будут судить скандального застройщика Войцеховского.

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