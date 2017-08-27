Россия выдает украинское пиво за свое

На фестивале культур мира РФ представила также противогаз

В Испании на фестивале культур мира российская делегация выдала украинское пиво за продукт собственного производства

Об этом написала журналистка Леся Гасич в facebook.

"На фестивале культур мира, что проходит в испанском городе Сантандер, Украина не представлена, но наш "добрый сосед" решил восполнить этот пробел и выставили в своем павильоне национальной кухни украинское пиво "1715" и "Домс", а также польский "Живец", - написала она, опубликовав соответствующие фото.

Кроме того, как сообщает Гасич, на фестивале Россия представила также футболки с коммунистической и советской символикой, матрешки и...противогазы.

Напомним, крымские вина убрали с российского стенда на выставке в Италии.