Тереза Мэй может досрочно покинуть свой пост, - СМИ

Источник в парламенте Великобритании сообщил газете Mirror о запланированной отставке премьер-министра страны Терезы Мэй.

Об этом сообщает Росбалт.

По его словам, премьер может покинуть свой пост уже 30 августа 2019 года, до следующих парламентских выборов.

"Очевидно, что она не будет лидером нашей партии на следующих выборах и уйдет к сентябрю 2019 года", — заявил источник в Консервативной партии, которую возглавляет Мэй.

Она, якобы, уже сообщила однопартийцам о своей отставке. Однако, прежде чем покинуть пост, Мэй намерена стать свидетелем выхода Британии из Евросоюза.

"Она пригласила парламентариев с тем, чтобы убедиться в том, что до этого времени не будет проводиться состязание за лидерство", — добавил источник.

Нового руководителя партии планируют выбрать летом 2019 года, а уже 3 сентября он предстанет перед парламентариями.

Одной из главных причин возможного досрочного ухода Мэй называют ее поражение на недавних парламентских выборах, на которых победу одержал лидер лейбористов Джереми Корбин.

Напомним, Великобритания намерена выйти из-под юрисдикции Европейского суда после Brexit.