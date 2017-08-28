Этот человек стал национальной иконой борьбы с сегрегацией в Соединенных Штатах

Более 200 тысяч американцев - участников марша борцов за гражданские права - собрались в Вашингтоне у Мемориала Линкольну.

Они выслушали Мартина Лютера Кинга, произнесшего знаменитую речь "У меня есть мечта" (о дне, когда он скажет: «Я свободен, свободен, наконец-то свободен»). Эти слова высечены на его надгробном камне.

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Отметим, Мартин Лютер Кинг – это величайший деятель Америки, борец за права и свободу человека. Прирожденный оратор стал лауреатом Нобелевской премии мира, а его идеи равенства стали основой для современного порядочного общества. Этот человек стал национальной иконой борьбы с сегрегацией в Соединенных Штатах.

Напомним, в Луцке избили темнокожих студентов.