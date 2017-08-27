В США продают поместье Марка Твена

Ферму американского писателя Марка Твена, которая расположена на окраине города Реддинг, что в штате Коннектикут, выставили на продажу за $1,85 млн.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ABC News.
Ферма под названием Jean's Farm занимает более 7 гектаров. Она была приобретена в 1860 году и названа в честь младшей дочери писателя, Джейн. Площадь дома составляет 339 кв. м.
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Главный дом был построен в 1860 году. Его владельцы тщательно отреставрировали помещения внутри и восстановили исторический фасад здания.
Напомним, резиденция "карточного" президента США выставлена на продажу.