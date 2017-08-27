Более 2 тысяч дел периода Великой Отечественной остаются засекреченными

Центральный архив МО РФ рассекретил почти все дела периода Великой Отечественной войны, секретными остаются около 0,02%.

Об этом сообщила "Интерфаксу" главный документовед архива по связям со СМИ Виктория Каяева.

По ее словам, всего в архиве хранится порядка 10 миллионов дел периода Великой Отечественной войны, изначально всего они носили гриф "секретно". "Сделано это было для сохранности документов, независимо от того какая информация содержалась в делах", - отметила документовед.

Часть документов архив не может рассекретить самостоятельно, решение по ним принимает Центральная экспертная комиссия. "По наиболее интересным документам, которые представляют интерес для рядовой публики, мы стараемся, выходить с предложением на центральную экспертную комиссию с тем, чтобы эти документы можно было рассекретить и опубликовать", - отметила Каяева.

Напомним, Варшава хочет от Берлина компенсации за потери во Второй мировой войне.