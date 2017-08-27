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Главная » Мир » Израиль решил заняться шантажом ООН

Израиль решил заняться шантажом ООН

Израиль решил заняться шантажом ООН
Иллюстративное фото

Ежегодные взносы Израиля в регулярный бюджет ООН составляют около $11 млн

27.08.17 141
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Тель-Авив более не намерен терпеть предвзятого отношения к себе со стороны ООН и готов на прекращение финансирования всемирной организации.

Об этом заявила в опубликованном в воскресенье интервью газете The Times of Israel заместитель главы МИД Ципи Хотовели. Она отметила, что соответствующая позиция будет доведена до сведения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во время его визита в Израиль, запланированного на следующую неделю.

"Мы стремимся радикально изменить отношение ООН к Израилю. Пора поставить вопрос ребром. Если ООН не изменит свой образ действий, то потеряет как поддержку, так и финансирование с нашей стороны", - сказала дипломат.

В свою очередь ТАСС отмечает, что в январе этого года Израиль уже сократил взносы в ООН на $6 млн, что стало ответом на принятую Советом Безопасности резолюцию 2334, требующую прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. В марте он урезал финансирование всемирной организации на $2 млн в ответ на серию голосований против него в СПЧ. В июле Израиль сократил взносы в ООН еще на $1 млн после решения ЮНЕСКО включить Старый город палестинского Хеврона в Список всемирного наследия, а также в перечень находящихся под угрозой объектов.

По состоянию на сегодняшний день ежегодные взносы Израиля в регулярный бюджет ООН составляют около $11 млн, или примерно 0,4% от общего объема расходов организации.

Напомним, ООН подвергла критике систему соцвыплат украинским переселенцам.

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