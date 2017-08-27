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Главная » Мир » Мексика - самая преступная страна в мире, - Трамп

Мексика - самая преступная страна в мире, - Трамп

Мексика - самая преступная страна в мире, - Трамп
Фото из открытых источников

Глава Белого дома считает, что Мехико заплатит за стену

27.08.17 186
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Президент США Дональд Трамп вновь высказался за необходимость построения стены на границе с Мексикой.

"Учитывая, что Мексика является страной с одним из наиболее высоких уровней преступности, нам нужна стена. Мексика заплатит за нее, возместив эти деньги  или как-то еще", - написал американский глава на странице в социсети.

Отметим, палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы выделить 1,6 млрд долларов бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Средства будут предоставлены из американского бюджета, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп хотел, чтобы за строительство стены заплатила мексиканская сторона.

Указанные средства будут выделены из специальной статьи бюджета, размер которой составляет 788 миллиардов долларов. Речь идет о статье бюджета, направленной на финансирование программы обороны и поддержку ветеранов.

Напомним, Трамп назвал Пакистан местом для агентов хаоса и террора.

 

 

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