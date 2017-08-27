Мексика - самая преступная страна в мире, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вновь высказался за необходимость построения стены на границе с Мексикой.

"Учитывая, что Мексика является страной с одним из наиболее высоких уровней преступности, нам нужна стена. Мексика заплатит за нее, возместив эти деньги или как-то еще", - написал американский глава на странице в социсети.

Отметим, палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы выделить 1,6 млрд долларов бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Средства будут предоставлены из американского бюджета, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп хотел, чтобы за строительство стены заплатила мексиканская сторона.