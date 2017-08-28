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Белый дом может сократить выдачу виз студентам

Белый дом может сократить выдачу виз студентам
Белый дом / infousa.ru

В администрации Трампа беспокоятся, что иностранцы остаются в США дольше, чем положено

28.08.17 21
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность значительного сокращения количества виз, выдаваемых по программам культурного обмена. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно подсчетам издания, ограничения могут распространиться на 100 тыс. человек. Речь идет в основном о студентах, которые приезжают работать в США на лето по визе J-1.

В Белом доме создали комитет, который изучает пять типов программ, по которым можно приехать в страну по визе J-1. По итогам обсуждения администрация Трампа может либо полностью прекратить выдачу таких виз, либо ужесточить требования к кандидатам на получение.

В администрации Трампа беспокоятся, что иностранцы "злоупотребляют" программой и остаются в США дольше, чем положено. Кроме того, по мнению Белого дома, число приезжих по визе J-1 может негативно сказываться на рынке занятости страны.

Напомним, посольство США в России с 23 августа 2017 года приостанавило выдачу неиммиграционных виз в российских регионах.

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